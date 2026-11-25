Un tableau de bord va encadrer l'exécution des engagements pris par les services publics pour l'organisation du Grand Magal de Touba. Cette décision a été prise mercredi à Diourbel lors de la réunion d'évaluation de l'édition 2026 de ce pèlerinage commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.



Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a dirigé les travaux avec les responsables administratifs, les services techniques et le comité d'organisation. Il a insisté sur la modernisation des infrastructures sanitaires, la distribution d'eau, le ramassage des ordures, la fluidité routière et la sécurité autour de la grande mosquée, rapporte l’Aps, qui donne l’information. L'autorité régionale a aussi demandé la reprise du chantier du centre d'enfouissement technique et le retour de la caisse d'avance pour accélérer l'action des services publics.



Le maire de Touba, Abdou Lahat Kâ, a alerté sur l'enclavement de plusieurs quartiers à cause de la dégradation de la voirie et des eaux stagnantes. Il a réclamé le bitumage des axes principaux reliant la ville sainte à l'extérieur.



Le représentant du comité d'organisation, Serigne Ousmane Mbacké, a salué cet exercice de bilan. Il a jugé que cette évaluation permet d'anticiper les dysfonctionnements pour les prochaines éditions du rassemblement mouride.



Les échanges ont couvert la mobilisation des moyens dans l'électricité, l'assainissement, l'eau et la sécurité. Les acteurs publics et religieux ont convenu de renforcer leur coordination pour améliorer l'accueil des centaines de milliers de fidèles.