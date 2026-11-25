La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Banque africaine de développement (BAD) et le Centre africain du riz (AfricaRice) ont lancé le Programme régional de développement de chaînes de valeur résilientes du riz (REWARD-CEDEAO) et installé son Comité directeur régional. Dotée d'une enveloppe globale d'environ 850 millions de dollars américains, cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations et à atteindre l'autosuffisance en riz dans la région d'ici 2035.



L'accord de programme, signé le 10 mars 2025, déploie des financements ciblés dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria. La CEDEAO pilote le volet consacré à la réforme des politiques et de la réglementation régionales avec un budget de 12 millions de dollars, complété par une contribution en nature de 1,2 million de dollars. AfricaRice assure l'appui technique régional grâce à une allocation de 8,5 millions de dollars. Un montant de 9,44 millions de dollars finance les interventions d'adaptation au changement climatique.



Le programme REWARD soutient la production, la transformation et la commercialisation du riz local dans toute la sous-région. Il améliore les cadres réglementaires et élargit les débouchés économiques pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Côte d’Ivoire, en Gambie, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo.