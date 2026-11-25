L’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur (ANAQ-Sup) a engagé près de 2 000 procédures d’habilitation et d’accréditation au cours de la dernière décennie, avec un taux d’achèvement supérieur à 99 %. Ce bilan a été dressé mercredi à Dakar lors de l’ouverture de la troisième édition du Colloque international de Dakar sur l’assurance qualité (CIDAQ 2026).



Le secrétaire exécutif de l’institution, le professeur Massamba Diouf, a indiqué au micro de l’APS que les évaluations se sont accélérées sur la période 2025-2026. Une cinquantaine d’établissements ont fait l’objet d’une procédure d’habilitation et plus de 300 programmes de formation ont été examinés pour leur accréditation. L’institution a également accompagné plus de 500 structures pour ancrer la culture de l’assurance qualité. « Ces données traduisent la place désormais occupée par l’assurance qualité dans notre système », a déclaré le professeur Massamba Diouf.



L’organe de régulation a étendu son champ d’action à la recherche scientifique. « L’ANAQ-Sup a également étendu ses missions à la formation doctorale et à la recherche, avec des évaluations externes concernant huit écoles doctorales et quatre centres ou organismes de recherche », a précisé le secrétaire exécutif.



Pour la période 2026-2030, l’institution prévoit de dématérialiser ses procédures via la plateforme E-ANAQ et d’élaborer un nouveau plan stratégique de développement. Le professeur Massamba Diouf a insisté sur l’adaptation des critères d’évaluation face à la hausse des effectifs étudiants, à l’internationalisation des cursus et à l’essor de l’intelligence artificielle.



Prévu sur trois jours à Dakar, le CIDAQ 2026 réunit des délégations africaines et européennes autour de la gouvernance universitaire, de l’innovation et de la reconnaissance des diplômes.