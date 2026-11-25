La députée Félicité Mbougane Sarr a accusé les partisans d’Ousmane Sonko d’avoir voulu utiliser Bassirou Diomaye Faye comme un cobaye politique avant de l’abandonner. Elle a tenu ces propos à la tribune de l’Assemblée nationale lors des débats en séance plénière sur la résolution relative à l’exécution du décret portant loi de finances rectificative (LFR) 2026.



La parlementaire a dénoncé la volonté du camp du Premier ministre d’entraver l’action présidentielle. « La vérité, c’est qu’ils n’ont jamais voulu que Diomaye Faye réussisse. C’est ma conviction », a déclaré Félicité Mbougane Sarr. Elle a soutenu que cette stratégie d’expérimentation avait échoué. « Ce qu’ils voulaient, c’était d’en faire un cobaye, un rat de laboratoire, de le mettre en phase de test. Mais cela a échoué ; c’est peine perdue », a-t-elle insisté.



L’élue a également fustigé le refus de certains responsables de participer au redressement du pays sous prétexte qu’ils n’occupent pas la magistrature suprême. Elle a illustré cette critique par l’image d’une pirogue que des passagers laissent couler parce qu’ils n’en sont pas les capitaines.



Félicité Mbougane Sarr a imputé l’absence de certains projets au rejet de la LFR par les députés. « Dans la LFR, il y avait des réalisations qu’on y avait inscrites. Vous les avez rejetées et jetées », a-t-elle lancé à ses collègues. Elle a aussi pointé les menaces de haute trahison et des actes d’insubordination dans l’administration publique.



Sur l’éventualité d’élections anticipées, la députée a écarté tout empressement. « Vous voulez des élections tout de suite, vous mettez le désordre. Le président prendra le temps, tout le temps qu’il faudra, inch Allah », a-t-elle conclu.