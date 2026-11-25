Le Comité ministériel de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a examiné les conditions du lancement progressif de l’ECO d’ici 2027. La sixième réunion de cette instance s’est tenue le 20 novembre 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous la présidence du ministre ivoirien de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly.



Le président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, a pris part aux travaux et réaffirmé l’engagement de son institution pour l’intégration monétaire régionale. Les échanges ont porté sur la consolidation du consensus politique, l’accélération des réformes macroéconomiques et la finalisation des dispositifs opérationnels.



Cette rencontre préparait la sixième réunion de la Task Force présidentielle. Les chefs d’État orienteront leurs travaux autour de l’accélération des réformes prioritaires pour garantir une mise en œuvre effective de la monnaie unique dès 2027.