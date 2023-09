Inondation à Guinaw Rails Nord: les habitants accusent le maire Waly Ndiaye

Guinaw Rails Nord, plusieurs maisons sont toujours sous les eaux. Une situation qui indispose les habitants de cette partie de la banlieue qui ont déversé leur colère sur le maire Waly Ndiaye qui, selon eux, ne fait rien pour les soulager. Ils l'accusent de préférer s'occuper du marché central au poisson de Pikine dont il est le directeur général.



D’après Libération, une partie de la population de Guinaw Rails Nord vit le calvaire à cause des eaux de pluie qui ont envahi les maisons. C'est le cas aux quartiers « Manko » et « Mango Ya ». Dans ces localités, le décor est presque le même: des pierres installées un peu partout et qui servent de passerelles, des eaux verdâtres qui inondent les ruelles et qui entrent jusque dans les maisons et chambres.



Une situation que déplore Moustapha Samb, habitant à Guinaw Rails Nord. « Nous sommes vraiment fatigués à cause des inondations. Nous vivons ce problème presque chaque année. Nous n'avons pas de maire. Celui qui a été élu est aujourd'hui préoccupé que par le marché central au poisson de Pikine dont il est le directeur. Les habitants de Manko regrettent le fait de lui avoir confié leur municipalité », déplore-t-il.



L'autre localité qui vit le même calvaire selon nos confrères, c'est « Mango Ya », un quartier très peuplé. Presque toutes les rues sont inondées et les enfants n'ont plus des lieux pour se distraire. Trouvé en train d'évacuer les eaux de leur maison, Moussa, la vingtaine, trempé de sueur et récipient à la main, ne cache pas sa colère. «C'est vraiment difficile de vivre à Guinaw Rails, car on est laissés à nous-mêmes. Nous avons tout fait pour régler ce problème avec nos propres moyens. Nous avons essayé d'abord d'acheter du gravât pour un protéger la route des eaux (…) Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sollicitons auprès des autorités de l'aide », confie-t-il.



Selon Ndèye Fatou Bineta Guèye, le maire de la localité a montré ses limites. « La commune de Guinaw Rails Nord est laissée à elle-même, le maire que le président de la République nous a imposés a montré ses limites. Waly Ndiaye préfère le Marché central au poisson de Pikine que notre commune. Aujourd'hui, il ne fait rien pour soulager les populations. S’il ne peut plus gérer cette commune, qu’il nous libère une bonne fois pour toute », a-t-elle dénoncé dans le journal.