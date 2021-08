Inondations 2020: 400 ménages ont reçu une aide de 35.000 FCFA pour la réhabilitation de leurs maisons (rapport)

Le Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (Dref), a rendu public son rapport sur les inondations en 2020 au Sénégal. Le document exploité par L'Observateur souligne également qu'il y avait une distribution de 765 kits abris à un total de 900 ménages, dont 455 kits dans les quatre départements de la région de Dakar et 310 kits dans le département de Thiès.



500 ménages ont aussi bénéficié de kits d'hygiène. Une assistance par transfert monétaire aux bénéficiaires ciblés dans les zones d'intervention a permis à 365 ménages de bénéficier d'une aide au loyer pendant 3 mois pour un montant de 30 000 FCfa.



Alors que 400 ménages ont reçu une aide en espèces de 35 000 FCfa pour la réhabilitation de leurs maisons. Et 500 ménages ont reçus une aide de 3 000 FCfa pour l'achat d'articles ménagers essentiels.



Des activités d'assainissement ont été menées également dans 1 360 ménages et 34 lieux publics (culte, jardins, écoles, établissements de santé, bureaux, etc.). Après une évaluation complète des activités, le rapport explique que le montant global alloué à cette opération Dref était de 331 410 Francs Suisse (Chf) (202 839 160 FCfa), dont 316 241 Francs Suisse (193 554 988 FCfa) ont été dépensés, soit un taux d'exécution de 95,4%. Les 15 169 Francs Suisse restants (9284171 FCfa) ont été reversés au Dref.