Inondations à Bakel : Macky Sall envoie une aide de 20 millions de francs CFA

Même à distance du Sénégal, le Président Macky Sall reste sensible au sort de ses concitoyens. Hier, il a dépêché une importante délégation de la coalition Takku Wallu, composée entre autres de Sidiki Kaba et Amadou Mame Diop, afin d’apporter son soutien aux populations de Bakel.



La délégation a distribué des denrées alimentaires, divers produits de première nécessité et une aide financière, pour un montant total de 20 millions de francs CFA, nous apprend Les Echos.