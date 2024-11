Inondations à Bakel et Matam : le Gaipes casque 37 millions pour les sinistrés

Le Groupement des Armateurs et Industriels de la Pêche (GAIPES) a fait don d’un montant de 37 millions de FCFA aux sinistrés des récentes inondations à Bakel et à Matam. Ce geste de solidarité revêt une grande portée et témoigne de l'engagement du GAIPES envers ces populations éprouvées. Selon Libasse Diop, président du GAIPES, "ce soutien financier vise à venir en aide aux familles touchées par cette catastrophe et à renforcer les efforts de secours dans les zones sinistrées."



Lors de la cérémonie de remise du chèque, Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, a exprimé toute sa gratitude à l'égard du GAIPES. Elle a salué ce geste au nom du président de la République, du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, en soulignant l'importance de cette contribution pour soutenir les populations touchées par les inondations.



Pour Dr Fatou Diouf, ce geste du GAIPES doit inspirer tous les secteurs à se mobiliser pour venir en aide aux populations en détresse. En tant qu’acteur majeur du secteur de la pêche, le GAIPES, par ce geste, a voulu contribuer au bien-être des citoyens et témoigner de son engagement envers la solidarité nationale.