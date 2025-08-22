Inondations à Touba : Serigne Habibou appelle l’État et la mairie au secours des sinistrés

Au nom du Khalife général, Serigne Habibou Mbacké, membre de l’association Touba Ca Kanam, a lancé un appel pressant à l’État et aux bonnes volontés pour venir en aide aux sinistrés.

« Le Khalife est informé de toutes vos souffrances. Il sait que nul ne peut se déplacer sans patauger. Même sa propre concession est touchée », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur Facebook.

Tout en appelant les fidèles à garder foi et courage, il a évoqué l’exemple des Palestiniens, rappelant que la douleur des croyants n’est jamais vaine.

« Nous ne sommes ni politiciens, ni influenceurs. Nous sommes des disciples qui souffrent et qui aspirent à voir cette souffrance s’atténuer », a-t-il ajouté.

Face à la gravité de la situation, l’association Touba Ca Kanam a annoncé l’ouverture officielle de la maison d’accueil Keur Wallu, destinée à héberger les sinistrés. Serigne Habibou a également sollicité le soutien des bonnes volontés, de la mairie et de l’État du Sénégal.

De fortes pluies ont plongé plusieurs quartiers de Touba sous les eaux, provoquant d’importantes inondations. De nombreuses familles ont été contraintes de quitter leurs habitations.