Inondations à Touba : un jeune homme perd la vie dans le bassin de Ngélemou

Les inondations ont causé un nouveau drame, mercredi, à Touba, précisément dans le quartier de Ndamatou. Un jeune homme a perdu la vie par noyade dans le bassin de rétention de Ngélemou. La victime (25 ans), originaire de Touba, répondait au nom de Bathie Diop.



Selon des témoignages recueillis par Dakaractu auprès de ses proches, le jeune homme ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, ce qui pourrait avoir contribué à l’accident.



Le bassin de Ngélemou, récemment inauguré, est aujourd’hui saturé et ne parvient plus à contenir les eaux pluviales, posant un risque majeur pour les populations riveraines.



En raison de la profondeur du site et de la complexité de l’intervention, les sapeurs-pompiers présents sur les lieux ont indiqué ne pas disposer de l’équipement adéquat pour procéder à l’extraction du corps. Un renfort de plongeurs spécialisés, en provenance de Tivaouane, a été sollicité en urgence.



Pour rappel, une autre personne a péri dans ce même bassin il y a moins de deux semaines, portant à deux le nombre de victimes enregistrées en ce lieu.

