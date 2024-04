Inondations au Kenya : au moins 11 morts et plus de 2 000 déplacés

Selon les médias locaux, le bilan des inondations de ces derniers jours s'élève à 11 morts, avec plus de 2 000 personnes déplacées.



"Nous avons des gens qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, qui n'ont pas d'endroit où se sentir chez eux, pas de toit sur la tête, leurs terres agricoles ont été submergées. Nous parlons également de taux élevés de conflits entre la faune et la flore. Je parle de la menace des hippopotames qui maraudent au sein de la communauté, cherchant des pâturages parce que leurs pâturages ont été submergés. C'est vraiment une menace pour la communauté et cela provoque beaucoup d'insécurité.", a déclaré Willis Omulo, résident de Homa Bay



Le service météorologique du Kenya a averti que le pays allait connaître de très fortes précipitations et a demandé à la population de se préparer aux inondations.



Mardi, 51 passagers ont été secourus après que leur bus a été emporté par les eaux de crue sur un pont dans le nord du Kenya.