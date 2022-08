Inondations au Soudan: au moins 52 morts

La saison des pluies au Soudan s'étend généralement de mai à octobre et on observe souvent un pic d'averses entre août et septembre.



Le bilan humain augmente déjà très vite, comme le montre l'agence humanitaire des Nations unies, OCHA. Selon les données régulièrement actualisées de l'organisation, le nombre de personnes affectées est passé de 38 000 à 136 000 en une semaine, d'après les derniers décomptes du lundi 15 août. Certaines localités sont difficiles d'accès et les bilans nous parviennent tardivement.



L'agence craint aussi les conséquences indirectes de ces inondations. Les moyens de subsistance des Soudanais sont en effet directement menacés, des fermes ainsi que des sources d'eau comme des puits ayant été submergés dans de nombreuses régions du pays.



L'OCHA peine encore à dresser un bilan des dégâts dans les États les plus touchés, à savoir au Darfour-Ouest et au Darfour-Centre où les sinistrés en appellent aux organisations humanitaires. En effet, les crues et le mauvais état préexistant des routes compliquent l'intervention des humanitaires.