Inondations en Chine : le bilan humain s'alourdit, des rues transformées en torrents de boue

Les inondations dévastatrices qui frappent le centre de la Chine ont fait au moins 51 morts, selon un décompte actualisé vendredi 23 juillet par les autorités locales. Le précédent bilan faisait état de 33 morts.



Le Henan, troisième province la plus peuplée de Chine – près de 100 millions d'habitants –, a subi ces derniers jours des précipitations historiques qui ont transformé les rues en torrents de boue.



Sa capitale, Zhengzhou, a été particulièrement meurtrie, au point qu'une rame de métro a été engloutie mardi, faisant 12 morts.



Plus de 395 000 personnes évacuées



Les intempéries ont entraîné l'évacuation de plus de 395 000 personnes et causé des dégâts estimés à 65,5 milliards de yuans – l'équivalent de 8,5 milliards d'euros.



À Zhengzhou, métropole de 10 millions d'habitants, pompiers et secouristes s'activaient toujours vendredi avec d'immenses pompes pour retirer les volumes d'eau accumulés dans les rues.



Les fortes pluies se concentrent désormais au nord de la province, où elles ont entraîné des inondations catastrophiques, ont pu constater des journalistes de l'AFP.