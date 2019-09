Inondations, prix des denrées, contrats pétroliers: Boubacar Camara estime qu'il y a trop de mensonges dans ce pays

Le responsable de "Jengou Ngir jerinn Sénégal", Boubacar Camara n'a pas été du tout tendre avec le régime en place. Répondant aux questions des journalistes sur le chef de l'opposition, le plan Orsec et l'affaire des 94 milliards, ce dernier affirme que "dans ce pays on doit apprendre à dire la vérité, car il y a trop de mensonges dans ce pays."



L'ancien candidat à la présidentielle de demander au régime d'organiser des élections transparentes, sinon pour lui, le chef de l'opposition n'est pas une priorité. " Il y a trop de mensonges dans ce pays, on ne dit pas la vérité sur les prix, le niveau de vie des Sénégalais et même dans l'histoire du Sénégal tout comme les contrats.