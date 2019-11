Insalubrité, indiscipline, laxisme à Dakar: Macky Sall hausse le ton et annonce des menaces

Le chef de l’Etat, Macky Sall n’en peut plus face à l’insécurité, l’insalubrité, le laxisme dans la capitale sénégalaise, Dakar. Le président Sall veut tout changer. Il a annoncé des réformes hardies au cours de l’année à venir, ajoutant que cela va tanguer, car il faut que les choses changent.



« Il n’y pas un domaine aussi coûteux en ressources que la gestion des déchets. Malgré le courage des acteurs que je salue, le système n’est pas opérationnel. Il n’est pas efficace et pas efficient. Cela aussi est le fait des pécuniaire et pénal », c’est le cri de cœur, doublé d’une sévère mise en garde, lancé par le président Macky Sall samedi, lors du panel de haut niveau organisé par la Convergence des cadres républicains.



En 2020, indique le président Sall, il faudra s’attendre à des changements. « Les gens n’ont qu’à serrer la ceinture, parce que cela pourra tanguer », a averti M. Sall, pour qui, il est impératif d’engager de grandes réformes.



« Je refuse de paver la route qui se trouve devant chez moi en pensant que quelqu’un d’autre va le faire à ma place. Nous allons mettre fin à tout cela, car tous les pays développés sont passés par là », a fait savoir Macky Sall, dans la mesure où l’Etat dépense presque 20 milliards FCFA par an, sans que des avancées ne soient notées.