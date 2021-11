Inscription des nouveaux bacheliers: le Front des étudiants arabophones crie son ras-le-bol

Le Front des étudiants arabophones crie sa colère. Ces étudiants se disent abandonnés par l’Etat du Sénégal. Ils interpellent le Président Macky Sall et parlent de discrimination.



« Nous interpellons directement l’Etat, notamment le ministre de la recherche et de l’innovation Dr Cheikh Oumar ANNE. Le premier point, c’est de solutionner les difficultés que rencontrent les bacheliers arabophones au niveau de la plateforme Campusen dont l’inscription est en cours. En augmentant le nombre de filières à choisir pour qu’ils puissent avoir un certain nombre significatif de possibilités à l’image de tous les nouveaux bacheliers. Et de deux, en prolongeant la durée de fenêtre d’inscription limité au 8 novembre. D’instaurer au sein des universités du Sénégal des Facultés UFR Arabe », a indiqué Aminata Sy, leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, elle appelle l’Etat du Sénégal à appuyer la formation professionnelle des jeunes arabophones. Ces étudiants comptent passer à la vitesse supérieure si toutefois les autorités ne réagissent pas, livre Walf radio.