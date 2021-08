Inscriptions sur les listes électorales: Barthélémy Dias regrette l'absence de communication du gouvernement

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a regretté l’absence de communication du gouvernement qui, selon lui, devait informer à travers les canaux officiels, les populations pour leur donner plus de détails sur le processus et l’inscription sur les listes.



« D'habitude, l’État achetait du temps d'antenne à travers certains privés pour faire passer des message concernant l'inscription sur les listes électorales. Ce que nous n'avons pas constaté depuis le démarrage de ces activités pré-électorales », a regretté le maire de Mermoz/Sacré-Cœur.



Concernant le cas des primo votants, le maire a rappellé qu'ils ne doivent pas donner la somme de 10.000 francs (comme le fait la grande partie) car, venant juste d'avoir l'âge requis de 18 ans et qu'ils doivent simplement se munir d'un extrait et d'un certificat de résidence de moins de 3 mois avant d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ainsi, « le délai de 45 jours, ne suffit pas pour ces primo votants pour faire toutes les démarches avant la fin des inscriptions », précise l'édile de Mermoz/Sacré-Cœur.



Barthélémy Dias, dans cette récente vidéo, appelle ainsi les Sénégalais à être conscients de leur rôle garanti par la constitution et qui leur permet de faire leur choix. Ainsi, même ceux qui ont perdu leurs pièces d'identité nationale, seront sensibilisés pour faire les démarches nécessaires et disposer de leur carte Cedeao.



Il a appelé les populations des différentes communes à s'inscrire au niveau des sous-préfectures, des centres socio-culturels ou des municipalités. « Ce que je fais actuellement, est du ressort du ministère de l'Intérieur, de la direction générale des élections », dénonce Barthélémy Dias. Dans un registre politique, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur informe les Sénégalais de la mise en place, dans les prochains jours, d'une forte coalition de l'opposition pour porter les espoirs du pays.