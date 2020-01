Insécurité à Fatick: la voiture de la dame Anna Sall brûlée par des malfrats

C'est à croire que tout le pays entier est sous la coupe réglée des bandes armées et autres malfrats. Dans la nuit du dimanche au lundi à 3h 35, des personnes non identifiées ont fait irruption chez la dame Anna Sall avant de mettre le feu à sa voiture. Un incendie qui a réveillé tout le quartier Ndougue et crée l’émoi au sein de la famille de la dame Sall qui craint désormais pour sa sécurité. « Alors que je dormais, ma fille qui était dans la chambre d’à côté m’a réveillé à 03h 35 pour m’informer que la voiture avait pris feu. J’ai automatique- ment coupé le disjoncteur et j’ai appelé les sapeurs- pompiers », raconte la dame Anna Sall. Mais avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, 20 minutes après l’appel, les voisins étaient parvenus à presque éteindre le feu.



Sur l’origine du sinistre, la victime est formelle : il serait l’œuvre de malfrats dès lors que la voiture n’avait aucun problème mécanique. La brave dame n’a non plus aucun problème avec ses voisins. Toutefois, elle renseigne avoir été victime d’une série de vols. « Le 03 janvier, des voleurs ont visité à dix heures dans la matinée ma chambre et ont emporté mon portefeuille qui contenait trois portables, ma carte bancaire et de l’argent. J’ai fait une déposition mais jusqu’à présent rien ».



Faisant le constat général de l’insécurité qui sévit dans tout le pays, Mme Anna Sall avertit les habitants de son quartier et les exhorte à prendre les choses au sérieux et d’être plus vigilants. « Le constat que j’ai fait, c’est qu’il n’y a pas de sécurité à Fatick. C’est tout simplement de l’insécurité parce que si on peut voir des gens voler en pleine journée, c’est qu’il y a problème. J’ai porté plainte contre X et le commissaire est venu constater les faits. J’ai également été auditionnée », explique Mme Anna Sall, tout en interpellant les autorités pour qu’elles prennent à bras le corps le problème de l’insécurité dans le pays.



Manifestant son inquiétude, elle dit ne plus dormir la nuit de crainte d’être de nouveau la proie de malfrats. Une inquiétude qu’elle partage avec ses voisins qui ont redoublé de vigilance. Mais au-delà de sa personne, c’est l’insécurité qui règne dans le pays qui devient très préoccupante.



Le Témoin