Insécurité à Touba : un ministre-conseiller plaide pour la transformation de ‘Safinatoul Amane’ en police municipale

Le ministre-conseiller Cheikh Abdoul Mbacké Gaindé Fatma a plaidé pour la transformation de ‘Safinatoul Amane’ en police municipale pour lutter contre l’insécurité grandissante à Touba, cité religieuse située à près de 200 km de Dakar.



«Touba est devenu une grande métropole. C’est la deuxième ville du Sénégal en termes de populations où l’insécurité est en train d’atteindre des proportions inquiétantes. C’est la raison pour laquelle, il urge de développer certaines stratégies pour lutter contre le vagabondage et le banditisme dans la cité religieuse. Pour cela, je pense que transformer ‘Safinatoul Amane’ en police municipale serait une bonne chose », a-t-il soutenu.



Réputée calme auparavant, la ville sainte de Touba a enregistré ces derniers jours, des cas d’agressions mortelles et d’assassinat. Le crime commis tout récemment est le celui d’un certain Modou Lo. Après une altercation avec son bourreau qu’il demandait de quitter les alentours de la mosquée. Ce dernier refusait de le faire. Au cours de leur bagarre, l’homme en question lui a administré un coup de gourdin sur la tête, avant de le poursuivre jusqu’au domicile du 2e khalife général des mourides où il l’a finalement égorgé.