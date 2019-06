Insécurité alimentaire en RDC: «La situation s'est grandement dégradée»

Treize millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire extrême en République démocratique du Congo (RDC) et parmi eux, cinq millions sont des enfants, selon les Nations unies. À la faveur de la crise politique ces dernières années, avec la résurgence de conflits, les déplacements de population, les conditions de vie des Congolais se sont largement dégradées, avertit le Programme alimentaire mondial (PAM). Alors que le pays devrait pouvoir produire plus qu’il ne consomme, il se classe aujourd’hui deuxième, juste derrière le Yémen, dans le triste palmarès des plus graves crises alimentaires au monde. Claude Jibidar est le représentant du programme alimentaire mondiale, il tire la sonnette d’alarme et est l’invité de Sonia Rolley.