Insécurité maritime au Sénégal : vols de moteurs, pirogues sabotées, les pêcheurs lancent l’alerte

Au Sénégal, les pêcheurs sont de plus en plus souvent victimes d’attaques en mer, de vols de moteurs, de filets, ainsi que d’agressions. Des pirogues sont ciblées, les moteurs dérobés, les filets arrachés. Le climat d’insécurité ne cesse de s’aggraver au large des côtes. Ibrahima Mar, responsable du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA), tire la sonnette d’alarme et alerte sur une situation devenue intenable.



« Il s’agit d’une alerte. L’année dernière, déjà, nous avions subi ce genre d’attaques. Des malfaiteurs profitent de la saison estivale, mai, juin et juillet, pour s’emparer des pirogues de personnes qui ne pratiquent pas l’immigration irrégulière. Une pirogue, ce n’est pas une voiture : on la laisse en mer. Et c’est là que, profitant de la nuit, des voleurs interviennent pour les dérober », a expliqué Ibrahima Mar.



Il précise que ce phénomène n’est pas nouveau. « Cela nous est déjà arrivé l’an passé. Et cette fois-ci, ça recommence. Pas plus tard que la semaine dernière, une pirogue de Thiaroye, appartenant à Baye Ndour, a été volée à Mbour. Le malfaiteur a également dérobé d’autres moteurs dans différentes localités afin de préparer un départ par voie maritime pour une migration irrégulière », a-t-il ajouté.



Il en appelle alors au ministère de l’Intérieur et aux autorités compétentes pour qu’ils assument pleinement leurs responsabilités. « L’été approche. Les premiers signes de tentatives d’immigration apparaissent déjà. Si rien n’est fait, la situation peut empirer par rapport à l’année dernière. On nous parle de la rareté des ressources halieutiques, il n’y a plus de poisson. Et si ces malfaiteurs reviennent encore pour fabriquer des pirogues de fortune en vue de nouvelles traversées, cela risque de dégénérer. Cette fois-ci, nous ne resterons pas les bras croisés. Les pêcheurs sont prêts à réagir à tout moment. Nous lançons donc cette alerte afin que les autorités prennent toutes leurs responsabilités », a-t-il prévenu.