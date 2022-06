Insertion dans le monde professionnel: l'Institut des métiers du Droit au chevet des étudiants de la FSJP-UCAD

L'Association Promo 99 en partenariat avec la Direction de l'Institut des Métiers du Droit (IMD) de la Faculté de des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (FSJP-UCAD) a procédé ce samedi à l'audition des étudiants présélectionnées pour un stage en entreprise, dans des cabinets d'avocat et au sein de l'Administration publique.



Ces offres de stages aux meilleurs étudiants de la FSJP/UCAD relèvent, selon le Professeur Moussa Geuye, reprensantant du directeur des Études de l’Institut des métiers de Droit "d'une initiative de Promo 99 qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre de coopération qu'elle a signée avec la faculté le 02 décembre 2021."



Celle ci constitue à l'image du forum sur l'insertion des jeunes diplômés dans les métiers du Droit qu'elle a déjà organisé à la faculté, "une étape importante de mise en œuvre de son engagement à contribuer au rayonnement de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar."



Pr Moussa Gueye d'indiquer que "c'est vrai que nous avons dans le corps professoral 30 % de professionnels. Ce qui permet aux étudiants d'avoir un peu une idée de ce qui leur attend dans le monde professionnel et d'avoir un enseignement plus ou moins pratique. Mais, il est encore mieux quand l'étudiant est ici, qu'on puisse l'accompagner à s'insérer. Parce que pendant longtemps, la seule alternative que s’offrait aux étudiants, c'était un concours. Et le nombre de place est limité. Une bonne partie de nos étudiants étaient au chômage pendant une bonne année."



Ainsi, « grâce à la générosité de ses membres, l'Association a mis à la disposition de IMD et de la PS3P-UCAD, vingt-cing (25) postes de stage pour lesquels, environ quarante (40) étudiants présélectionnés parmi les meilleurs sur dossier, vont passer devant le Comité d'audition pour une sélection définitive », informe le Pr Gueye..