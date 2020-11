Installé a la tête Cese, Idrissa Seck s'explique, se justifie et solde ses comptes

C’est un Idrissa Seck très taquin qui s’est présenté ce matin devant l’administration du Cese et devant les personnalités et autres hôtes venus assister à son installation. Après avoir rendu grâce à Dieu, Idrissa Seck a chaleureusement remercié le président de la République Macky Sall pour sa confiance et pour le choix porté sur sa personne pour diriger une institution aussi importante que le Cese.



Idrissa Seck a par la suite jugé nécessaire de répondre aux compatriotes qui s’interrogent légitimement sur le fondement de sa décision. « Face à certaines circonstances de l'histoire, il faut dépasser l’attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut également aussi dépasser l’attitude de négligence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers à l’image des policiers et des soldats prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel », a-t-il répondu.



Après quelques applaudissements, Idrissa Seck de poursuivre : « Il faut agir au bénéfice exclusif des populations, peu importe le coup pour notre propre image et même notre vie, qui au regard du destin d’une Nation demeure une insignifiance ».



"La compétition électorale de 2019 est derrière nous"

Saisissant l’occasion pour solder ses comptes, Idrissa Seck a tenu à souligner que : « La compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l’ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu’il a produits ».



S’agissant de sa déclaration sur une éventuelle nomination par décret, M. Seck a fait savoir que « la nécessité crée l’exception, même en délusion. L’homme peut se prétendre maitre de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté Divine ».



Ma longue audience avec Macky Sall a essentiellement porté sur le sort des jeunes migrants clandestins

Il a estimé que « les urgences sont nombreuses », avant de revenir sur les directives et orientations données par le chef de l’Etat Macky Sall lors d’une audience. « Au sortir de cette audience, j’ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l’émigration clandestine est au cœur des préoccupations du président Macky Sall ».



Poursuivant son speech, le président du Cese a informé que l’ordre du jour de tous les travaux du Conseil tire son origine de trois sources à savoir, la saisine du président de la République, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Il a également souligné que tout citoyen qui se sentira léser par les politiques gouvernementales pourrait saisir le CESE, avec une pétition ayant enregistré au moins 5 000 signatures.