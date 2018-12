Insultes du Pm à Wade et Karim : Me Amadou Sall réplique et avertit

Le Premier ministre Mohmade Boun Abdallah Dionne est en mode "distributeur automatique d'injures" ces derniers temps. Il s'est vertement attaqué à Karim Wade et à son père Abdoulaye Wade, avant d'asséner d'autres insanités à Abdoulaye Bathily, qui s'est permis de dénoncer une "instrumentalisation de la justice" par l'Exécutif.

El Haj Amadou Sall a saisi sa page Facebook pour prendre à témoin l'opinion sur les éventuelles répliques de son camp. L'avocat a prévenu que les libéraux ne se laisseront pas insulter sans répondre.

"Boun Abdallah DIONE insulte Abdoulaye Wade, Secrétaire général national du PDS, et tout le monde se tait. Il insulte Karim Wade, candidat du PDS, et personne ne dit rien. Il s’en prend maintenant au PDS dont les militants sont qualifiés de sauvages. Lorsque ceux qu’ils traitent de sauvages réagiront à la hauteur de l’insulte qui leur est faite, que personne en ce moment-là ne vienne faire dans la complaisance en parlant de paix et de débats civilisés. Le débat civilisé commence maintenant ou il ne commencera jamais. Mais puisque au commencement était l’insulte, alors à l’insulte on répondra et la réponse fera très très mal à ces lâches qui n’ont que l’injure à la bouche", a déclaré le patron de la cellule de Communication du Parti démocratique sénégalais (Pds)