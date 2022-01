Insultes et menaces de divulgation de photos compromettantes : "L'indestructible de Moustaphal Maktoum" traduit en justice

Suite à des plaintes pour insultes et menaces de divulgation de photos compromettantes la CDP saisie la justice.



Dans un document parvenu à Presseafrik, la Commission de protection des données personnelles (CDP) informe qu’après avoir reçu plusieurs plaintes reçues contre l'utilisateur du nom de profil Facebook "L'indestructible de Moustaphal Maktoum" le dossier a été finalement transmis au Procureur de la République et à la DSC de la police.



Selon la note, le mis en cause est accusé « d’injures, de menaces de divulgation de vidéos et photos compromettantes sur Internet ».



Par ailleurs, en application « des dispositions des articles 431-59, 431-19, 363 bis, 431-42 et 431-43 de la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant le Code pénal », la CDP a transmis le dossier entre les mains de la justice sénégalaise. Par conséquent, le dossier a été clôturé au niveau de la CDP.