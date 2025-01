Intelligence artificielle: le génie chinois derrière l'ascension spectaculaire de DeepSeek

Le groupe chinois DeepSeek, qui a semé la panique à Wall Street le 27 janvier 2025 avec son puissant robot conversationnel développé à bas coûts, est une start-up fondée par Liang Wenfeng.Semblant faire irruption de nulle part sur la scène mondiale, DeepSeek est basé à Hangzhou, métropole de l'est de la Chine qui abrite le siège de nombreux géants tech du pays, d'où son surnom de « Silicon Valley chinoise ». Méconnu à l'étranger, DeepSeek soulève depuis quelque temps un vif intérêt en Chine, rappelle l'AFP, où il a été surnommé l'an dernier le « Pinduoduo de l'IA », référence élogieuse à l'application de vente en ligne populaire qui a terrassé en cassant les prix les grands acteurs de l'e-commerce comme Alibaba.L’ascension spectaculaire de DeepSeek place son fondateur, Liang Wenfeng, au cœur de l’attention, rapporte notre correspondante à Pékin, Clea Broadhurst. Une rare image du quarantenaire, diffusée sur les réseaux sociaux, provient d'une vidéo tirée d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang , le 20 janvier 2025.Né en 1985 à Zhanjiang, dans le Guangdong, Liang est décrit comme un « idéaliste technologique », passant ses journées à « lire des articles, écrire du code et participer à des discussions de groupe ».Passionné par la modélisation mathématique, il intègre l’université de Zhejiang en 2002, où il obtient un master en ingénierie de l’information en 2010. Durant la crise financière de 2008, Liang Wenfeng explore l’apprentissage automatique appliqué aux marchés financiers. Ce travail jette les bases de sa carrière.En 2016, il cofonde le fonds spéculatif High Flyer, connu pour ses stratégies d’investissement basées sur l’IA. Ce fonds devient plus tard la principale source de financement de DeepSeek. Liang achète dès 2021 des milliers de processeurs Nvidia, avant les restrictions d’exportation de puces américaines d'IA vers la Chine.En 2023, il lance DeepSeek, avec un objectif ambitieux : développer une intelligence artificielle générale, équivalente à celle de l’humain. Il mise sur les logiciels libres pour démocratiser l’IA. Son travail redéfinit les paradigmes technologiques et alimente le débat sur l’équilibre des puissances mondiales en matière de pouvoir technologique.