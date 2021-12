Inter Milan trouve un accord pour la résiliation du contrat d'Eriksen

Christian Eriksen et l’Inter Milan ont décidé de résilier leur contrat, quelques mois après l’arrêt cardiaque vécu en plein match par l’international danois.



Selon le journaliste, Fabrizio Romano, les deux parties ont convenu de rompre le contrat du joueur par consentement mutuel et l’annonce sera officialisée "bientôt". L’agent de l’international danois s’était rendu en Lombardie jeudi pour discuter avec les dirigeants lombards de l’avenir de son client, non autorisé à jouer en Italie en raison de l’implantation d’un défibrillateur sous-cutané, rapporte RMC Sport.



Cela va permettre au joueur d’envisager reprendre sa carrière dans un autre championnat. Plusieurs clubs seraient intéressés pour relancer dont Odense (Danemark) avec qui Eriksen a repris l’entraînement. Des clubs néerlandais et anglais seraient également attentifs à son profil.