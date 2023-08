Interdiction de la conférence de YAW: Guy Marius Sagna charge Macky Sall

Le député Guy Marius Sagna a fait face à la presse après l’interdiction du point de presse des députés de Yewwi Askan wi, ce mercredi au siège du PUR. Les Forces de défense et de sécurité ont reçu l'ordre de bloquer les accès. Une occasion pour l’activiste membre du FRAPP de charger le Président Macky Sall qu'il invite "de ne pas se verser dans la politique politicienne et de s'occuper de ses oignons".



« Monsieur le Président depuis plusieurs jours les Sénégalais, particulièrement les Sénégalaises, sont fatigués avec la cherté du coût de la vie marquée notamment par la cherté du coût du kilogramme d'oignon qui s'achète à 1500 F CFA voire 2000 F CFA dans certaines parties du Sénégal. Monsieur le Président Macky Sall pourquoi ne dites-vous pas la vérité au peuple souverain pour qui vous êtes censé travailler. Dites aux Sénégalais que nos besoins mensuels en oignons sont de 30.000 tonnes. Que jusqu'en 2021 le Sénégal produisait 400.000 tonnes d'oignons qui couvraient 09 mois et importaient un gap de 03 mois du fait des pertes en récolte de 30%. Dites aux Sénégalais que depuis 2022 le Sénégal ne produit pas 350.000 tonnes et couvre donc moins de 07 mois. C'est cela le vrai problème de l'oignon au Sénégal », tonne Guy Marius Sagna.



Pour le Député, il faut aussi ajouter le manque d'organisation de la filière qui crée les nombreux intermédiaires entre le producteur et le commerçant détaillant qui prennent chacun une marge de 30%. « Monsieur le Président sans infrastructures de stockage dans toutes les zones de grande production vous exposer les Sénégalais à la cherté de la vie. Il faut 2 milliards pour un magasin de stockage de 1000 tonnes et moins de 300 millions pour aménager des aires de stockage comme à Potou ou Mbouba. Au lieu de vous occuper de vos oignons Monsieur le président, vous êtes dans la vengeance politicienne, l'emprisonnement de vos adversaires, le maintien de 1000 détenus politiques en prison. Occupez-vous de nos oignons Monsieur le président de la République et libérez le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko et ses 1000 codétenus politiques. Arrêtez la chasse aux patriotes, aux militants de PASTEF », dénonce-t-il.