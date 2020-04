Interdiction de rapatrier les Sénégalais décédés du Covid-19 : La coordination de Frapp Diaspora exige la levée de cette décision

Le 9 avril dernier, le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du gouvernement du Sénégal d’interdire le rapatriement des corps de nos compatriotes décédés du Covid-19, prétextant suivre une recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé. Mais FRAPP Diaspora déclare qu’une telle recommandation n’existe pas, dans un communiqué transmis à PressAfrik ce jeudi.



« Ce qui existe c’est un protocole de rapatriement qui permet d’enterrer les personnes décédées sans aucun risque. Si risque il y a, c’est dans les pays où nos compatriotes sont décédés. Le Sénégal ne fait que recevoir le corps dans un cercueil hermétique et le mettre sous terre », lit-on dans la note.



FRAPP diaspora déplore qu’avec la tergiversation des autorités sur le sujet, plusieurs corps de nos compatriotes morts du Covid-19 sont en attente dans les chambres froides des pays d’accueil. Il dit soutenir le Collectif pour le rapatriement des corps présents dans 31 pays et exige de l’Etat du Sénégal qu’il lève totalement cette interdiction.



Avec le Collectif pour le rapatriement des corps, FRAPP Diaspora dit « Les Sénégalais de la Diaspora ont peur, non pas du Covid-19 ni de la mort, mais d’être enterrés ailleurs qu’au Sénégal, être incinérés ou inhumés dans des fosses communes. »

FRAPP Diaspora invite le Président de la république à revenir sur son refus de voir nos compatriotes de la diaspora, véritables soldats décédés en pleine mission d’équilibre de la balance de consommation des ménages sénégalais, enterrés au Sénégal.



Car, selon les responsables, les sénégalais se rappelleront cette trahison à l’encontre de leurs frères et sœurs de la Diaspora, le jour où ces corps loin de leurs familles seront exhumés ou incinérés faute de place ou de respect des échéances de paiement. Pour FRAPP Diaspora, tous les citoyens sénégalais sont égaux face à la mort et donc ils méritent tous un traitement digne de leurs dépouilles.