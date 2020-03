Interdiction de rassemblement : 7 agents commerciaux arrêtés dans la banlieue de Dakar

Une centaine d’agents commerciaux qui s’étaient donné rendez-vous dans une maison à Malika, dans la banlieue dakaroise, ont été dispersés par la police. Sept (7) commerçants ont été arrêtés et déférés, dimanche, au parquet.



Selon le quotidien national "Le Soleil" qui donne l’information, les mis en cause sont poursuivis pour "mise en danger de la vie d’autrui, non-respect des mesures d’interdiction de rassemblement et trouble à l’ordre public", suite à l’arrêté ministériel interdisant les rassemblements.