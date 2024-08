Interdiction de sortie du territoire: Lat Diop livre sa version des faits

L'ancien ministre des Sports, Lat Diop, a confirmé son interpellation survenu ce mercredi matin, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Joint par PressAfrik, il a expliqué les raisons de cet incident.



"Oui c'est vrai qu'ils m'ont interpellé. C'était pour me questionner sur mon ancien voyage. Ils m'ont demandé pourquoi je n'avais pas atterri à l'AIBD lors de mon dernier voyage", a-t-il expliqué.



Il a ajouté : "On m'a pas posé cette question alors que j'ai le cachet sur mon passeport, et tous les autres papiers de débarquement. Où d'autre j'ai pu passer outre que l'AIBD", s'est-il interrogé.



Par la suite, a-t-il fait savoir, "ils m'ont remis mon passeport".



"Je suis passé par l'AIBD en compagnie de ma femme et de mes enfants avec tous les cachets officiels sur mon passeport", a ajouté l'ancien dignitaire du régime Républicain.



Il a aussi affirmé avoir voulu voyager aujourd'hui, mais il a été empêché par la police des frontières . Lat Diop a aussi confirmé son interdiction de sortie du territoire. Mais selon lui, les services du ministère de l'Intérieur ne l'ont pas encore notifié le document attestant cette mesure.