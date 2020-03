Interdiction des sachets plastiques: le collectif des acteurs de l’eau en sachet annoncent une grève de 72 heures dès ce mercredi

Les acteurs de l’eau en sachet regroupés autour d’un collectif annoncent une grève de 72 heures, les mercredi, jeudi et vendredi. Ils dénoncent la loi contre l’utilisation des sachets plastiques qui devra entrer en vigueur le 20 mars prochain. Ils déplorent la démarche solitaire du ministère de l’environnement.



« On invite tous les acteurs de l’eau à respecter ce mot d’ordre de grève : les usines, les véhicules, les vendeurs en détail, tous », a lancé le président des vendeurs de l’eau en sachet de la région de Mbour.



Gora Mbengue présente toutefois, ses excuses à toutes les populations et souligne que ce n’est pas pour leur causer du tort qu’ils ont déclenché cette grève.



« On a entamé cette grève parce que le ministère a décidé de fermer toutes les usines pour faire arrêter toutes les activités qui concernent la production de l’eau en sachet », a expliqué M. Mbengue.



Ces acteurs de l’eau en sachet informent que plus de 30 000 employés seront en chômage si les autorités appliquent cette nouvelle loi.