Internalisation et application des textes communautaires: le Sénégal réalise un bond de 2 % en 2021

Le président de la Commission de l’Union Économique Monétaire Ouest africaine (Uemoa), Abdoulaye Diop a indiqué, ce jeudi 10 février, à Dakar, lors de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa, que le Sénégal a fait un bond de 2 % en 2021.



À son avis, "en 2021, le Sénégal affiche un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 76,1 % contre 73,9 % en 2020", soit une progression de plus de 2 points de pourcentage. Et ce, malgré la crise sanitaire (Covid19), qui a eu un impact négatif pesant sur le marché des activités économiques.