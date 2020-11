Internet : le taux de pénétration au Sénégal a atteint 88% en fin septembre

Selon le rapport trimestriel sur le marché des communications électroniques de l’Autorités de régulations des télécommunications et des postes (Artp), le taux de pénétration d’internet est passé à 88%, en fin septembre, contre 81% au trimestre précédent et 67% au troisième trimestre 2019.



Une augmentation significative, entre autres, à l’adoption croissante des abonnements mobiles sur téléphones portables. Le rapport indique également que le parc de lignes internet s’est établi à 14.323.558 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 8,99%.



Ensuite, 18,6 millions de connexions mobiles ont été recensées à la fin du mois de septembre, soit une hausse de 7% sur un an. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Sénégal a également progressé à 115%.