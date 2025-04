Interprétation de la loi d'amnistie : le Vice-président de l'Assemblée nationale plaide pour l'honneur des forces de défense et de sécurité

Lors des débats sur l'interprétation de la loi d'amnistie, un sujet important et sensible est venu nourrir les discussions à l'Assemblée nationale. Le premier Vice-président, Ismaela Diallo, a pris la parole pour exprimer une position forte sur la question de l’honorabilité des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Il a rappelé des événements tragiques où des civils ont perdu la vie, soulignant notamment les cas de Mariama Sagna, Cheikh Coly, et Modou Gueye, dont les morts ont suscité une grande émotion au sein de la société sénégalaise.



Ismaela Diallo a mis en lumière ces tragiques événements pour souligner l’importance de la restitution de la vérité concernant les actions des forces de l’ordre. Selon lui, l’établissement de cette vérité est essentiel non seulement pour faire justice aux victimes, mais aussi pour restaurer l’honneur des forces de sécurité du pays. Il a exprimé des doutes quant à l'identité des personnes responsables de ces actes, soulignant que les forces de l'ordre elles-mêmes ont nié être à l’origine des violences : "Les forces de l’ordre elles-mêmes ont nié être à l’origine des tirs. Alors, qui étaient ces hommes armés ? Qui leur a fourni ces armes ?" s'est-il interrogé, jetant ainsi le doute sur d’éventuelles responsabilités extérieures.



Pour Ismaela Diallo, il est donc impératif de clarifier ces zones d’ombre et de démêler les responsabilités. Cela permettrait non seulement d'établir une vérité judiciaire, mais aussi de rendre justice aux victimes et de rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions de sécurité.



Dans sa déclaration, le député a également rappelé que la décision finale pour résoudre cette affaire repose désormais entre les mains du ministre de la Justice. Selon lui, c'est au gouvernement et aux autorités judiciaires de prendre des mesures claires pour garantir que ces enquêtes aillent jusqu’au bout et que les responsables soient jugés de manière transparente et juste.



Le Vice-président a donc adressé un appel direct au ministre de la Justice, soulignant que l'honneur des forces de défense et de sécurité et la crédibilité de l'État sont en jeu. Il est essentiel que la vérité soit établie et que les coupables soient identifiés et punis en conséquence, dans le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.