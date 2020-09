Intifada à Keur Massar et Jaxaay: des interpellations et des empoignades entre forces de l’ordre et jeunes... Regardez !

Les nerfs sont très tendues dans la capitale sénégalaises où les populations sont sorties dans les rues de beaucoup de quartier pour dénoncer les inondations. À Keur Massar ce dimanche, lors d’une manifestation, les forces de l’ordre ont eu beaucoup de mal à embarquer des jeunes interpellées. Ces derniers se sont rebellés et ont défié les policiers qui étaient sur le point d’emmener leurs camarades à bord d’un pick-up. Des échanges de jets de pierres et tirs lacrymogènes s’en sont suivis. Regardez !