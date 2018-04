Intifada à Ziguinchor : 20 élèves arrêtés en pleines négociations

La commune de Ziguinchor a été le théâtre vendredi de violents affrontements entre forces de l’ordre et élèves. Ces rixes ont conduit au saccage d’un véhicule de l’administration, lequel véhicule a été finalement incendié par les manifestants.



Pour ne pas laisser cet acte impuni, 20 élèves ont été arrêtés alors que ces derniers étaient en pleines négociations avec les autorités administratives et scolaires. Ce qui a mis parents d’élèves et professeurs en rogne.



Ces derniers ne comprenant pas comment des élèves conviés à des discussions puissent être arrêtés et menottés. Mais, a informé le commissaire central de la capitale du Sud, certains des personnes interpellées seront relâchées sans pour autant préciser quand.



N’empêche, une épée de Damoclès pèse sur leur tête puisque pouvant être accusés de troubles à l’ordre public, destruction de biens publics, d’autant plus que le véhicule parti en fumée était immatriculé «AD ».