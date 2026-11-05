JOJ Dakar 2026 : 15 000 agents de sécurité ont été déployés sous la coordination du ministère de l'Intérieur

Près de 15 000 personnels issus de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour assurer la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Le chef du Centre de coordination des opérations, le colonel Davy Koguila Mané, ainsi que ses adjoints le colonel Tafsir Dame Ndiaye et le commissaire principal Balla Fall, ont achevé ce mercredi 4 novembre 2026 une tournée de deux jours d'inspection auprès des différents postes de commandement.



Les responsables de la coordination ont contrôlé le fonctionnement des postes de commandement des Armées, des sapeurs-pompiers, des forces de police et de gendarmerie, ainsi que du poste mixte installé à Saly. Cette série d'inspections a permis de vérifier l'interconnexion directe entre ces structures de terrain et le Centre de coordination des opérations, sous l'égide du Comité national de coordination de la sécurité des JOJ, présidé par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Pour rappel, les unités sur le terrain ont débuté leur déploiement opérationnel le 23 octobre 2026 afin de sécuriser les installations, d'assurer la protection des athlètes et d'encadrer les déplacements pendant l'événement.