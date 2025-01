Introduction de l'anglais au préscolaire et à l’élémentaire : 659 enseignants mobilisés (responsables MEN)

Le Sénégal vient d'introduire officiellement l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, ce mardi 14 janvier 2025. Pour cette année, 659 enseignants ayant des compétences en anglais seront chargés d'enseigner la langue. Au préscolaire, l'enseignement se déroulera en séances de 25 minutes, deux fois par semaine, pendant les heures de rituels. En élémentaire, les élèves auront 30 minutes d'anglais, également deux fois par semaine, pendant les heures de remédiation.



Le gouvernement du Sénégal voit dans cette initiative une opportunité de renforcer son développement et de mieux se positionner sur la scène mondiale. Selon Mme Aïssatou Sarr Cissé, coordonnatrice du bureau technique pour l’enseignement de l’anglais au ministère de l’Éducation nationale, le programme débutera avec des classes de CM1, qui bénéficieront de 12 classes pilotes par inspection de l’éducation et de la formation (IEF). Le déploiement se poursuivra avec dix autres classes de CI pilotes.





Cette réforme, selon les autorités du ministère l'éducation nationale, marque une avancée significative pour le Sénégal. Car le pays cherche à préparer ses jeunes à un avenir de plus en plus interconnecté et globalisé, "en leur offrant des compétences linguistiques essentielles pour réussir dans un monde multilingue et numérique".