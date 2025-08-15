Réseau social
Nécrologie : décès de Koutaye Kane, alias “Baye Fall” du groupe Bamba J Fall
Le rap sénégalais perd l’un de ses pionniers. Koutaye Kane, plus connu sous le nom de scène “Baye Fall”, membre éminent du groupe mythique des années 90 Bamba J Fall, est décédé ce vendredi 15 août 2025.

La nouvelle, tombée comme un couperet, a plongé la ville de Rufisque, ville d'origine du groupe, dans une profonde tristesse.
 
Avec sa belle voix, Koutaye avait marqué toute une génération de mélomanes à travers des textes puissants mêlant conscience sociale et identité culturelle.
 
 Aux côtés de ses camarades de Bamba J Fall, il avait contribué à écrire certaines des plus belles pages de l’histoire du hip-hop sénégalais, à une époque où ce mouvement s’imposait comme une voix forte pour la jeunesse.
 
Moussa Ndongo

Vendredi 15 Août 2025 - 19:59


