Nécrologie : décès de Koutaye Kane, alias “Baye Fall” du groupe Bamba J Fall

Avec sa belle voix, Koutaye avait marqué toute une génération de mélomanes à travers des textes puissants mêlant conscience sociale et identité culturelle.

Aux côtés de ses camarades de Bamba J Fall, il avait contribué à écrire certaines des plus belles pages de l’histoire du hip-hop sénégalais, à une époque où ce mouvement s’imposait comme une voix forte pour la jeunesse.

Le rap sénégalais perd l’un de ses pionniers. Koutaye Kane, plus connu sous le nom de scène “Baye Fall”, membre éminent du groupe mythique des années 90 Bamba J Fall, est décédé ce vendredi 15 août 2025.La nouvelle, tombée comme un couperet, a plongé la ville de Rufisque, ville d'origine du groupe, dans une profonde tristesse.