Investiture d'Alassane Ouattara : Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce dimanche

Au moment de son envol, le Chef de l’État a reçu les honneurs protocolaires sur le tarmac. Il a été salué par le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que par un parterre de hautes autorités civiles et militaires, soulignant le caractère officiel de cette visite de travail et de solidarité entre les deux nations ouest-africaines.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la diplomatie de proximité et des relations de coopération fraternelle que le Sénégal entretient avec la Côte d’Ivoire.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décollé de Dakar ce dimanche matin en direction d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il est attendu dans la capitale ivoirienne pour la cérémonie solennelle d’investiture du Président Alassane Ouattara, prévue ce lundi 8 décembre 2025. Cet événement marquera le début officiel du nouveau mandat de Alassane Ouattara.