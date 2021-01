Investiture de Joe Biden : Donald Trump a laissé une lettre à son successeur

Le président sortant n’a pas dérogé à la tradition présidentielle qui veut que le sortant laisse à son successeur une lettre que celui-ci trouve à son entrée à la Maison-Blanche.



Donald Trump a refusé d'accepter sa défaite pendant plus de deux mois, il n'a jamais félicité Joe Biden pour sa victoire, mais il a au moins respecté un usage lors de cette transition. Le président américain sortant a laissé une lettre à son successeur Joe Biden avant de quitter la Maison Blanche, ce mercredi.



C'est un des porte-paroles de la Maison-Blanche, Judd Deere, qui l'a annoncé à la presse américaine quelques minutes après le départ du président sortant. On ignore à ce stade quel est le contenu de cette missive : « C'est entre lui et le président élu », a déclaré le porte-parole de Donald Trump. Mais le message pourrait être révélé une fois que son destinataire en aura pris connaissance.



Selon la chaîne américaine CBS, c'est le chef du groupe républicain à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, élu de Californie, qui a incité Donald Trump à respecter la tradition en laissant cette lettre.



Le courrier laissé dans le Bureau ovale pour son successeur est une tradition américaine instaurée par Ronald Reagan avec George HW Bush. Il y a quatre ans, à son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait trouvé ce message de Barack Obama : « Nous ne sommes que des occupants temporaires de ce poste ».



« Cela fait de nous des gardiens des institutions et des traditions démocratiques telles que l'Etat de droit, la séparation des pouvoirs, la protection des droits civiques pour lesquelles nos ancêtres se sont battus », avait ajouté Obama à l'attention de Trump.



Source: Afp