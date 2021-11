Investitures aux locales : de Dakar à Ziguinchor, passant par Louga, Fatick, Saint-Louis et Kolda, Macky contesté partout

Mary Teuw Niane, le premier rebelle

Il est peut-être le premier à déclarer sa candidature bien avant la publication de la liste de Macky. Mary Teuw Niane, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et actuel président du Conseil d'administration de PETROSEN va affronter le beau-frère du chef de l’Etat, Mansour Faye à Saint-Louis. Et ce malgré les mises en garde du président de l'APR Macky Sall sur les déclarations de candidatures par-ci et par-là dans la coalition au pouvoir.L'intime conviction de Mary Teuw Niane est qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint-Louis. Qui fait comprendre à qui veut l'entendre qu'il "appartient aux Saint-Louisiennes et aux Saint-Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur Maire et l’équipe municipale."A Louga, ce sera un mortal kombat entre Moustapha Diop et Mamour Diallo. Déterminé à arracher le fauteuil de maire des mains de Moustapha Diop, choisi par Macky Sall, Mamadou Mamour Diallo a décidé d'y aller sous la bannière d'une coalition qu'il a créée, dénommée «Jammi Sénégal».Fort d'un large éventail de soutiens comme Bës Du Nakk, l'ancien maire de la commune de Louga Maniang Faye, compte bien prouver qu'il est le plus représentatif à Louga. D'ailleurs, une délégation dirigée par Adama Guèye (qui est aussi son Directeur de cabinet) a déposé la caution de la coalition «Jammi Sénégal». C'est dire que Mamadou Mamour Diallo et ses amis comptent aller à l'assaut de beaucoup de mairies du pays.A Kolda, le directeur des Domaines, Mame Boye Diao a pris son destin politique en main. Après que le président de la coalition ait misé sur le duo Abdoulaye Bibi Baldé et Moussa Baldé pour diriger la liste de Benno Bokk, Mame Boye Diao va quand même tenter sa chance.« Une double conviction a déterminé mon engagement politique. La conviction qu’un homme présentait historiquement toutes les caractéristiques pour porter le Sénégal sur une voie rapide d’émergence. J’ai Kolda, et c’est là le second versant de ma conviction, chevillé au corps. J’ai une passion obsessionnelle pour cette ville, sa jeunesse, sa population », s’est justifié de directeur des Domaines.Il ajoute : « Que mon devoir premier et ultime est de m’engager pour un mieux-être de cette localité afin de lui asseoir une triple attractivité: sociale, économique et culturelle. Mon but est de faire de Kolda un endroit où il fait bon vivre. Il aurait été plus facile et moins prenant de se complaire dans des positions et s’inscrire dans des logiques feutrées mais les raisons d’agir dépassent les calculs partisans d’appareil. Pour le bien de Kolda aucun obstacle n’est insurmontable. D’ailleurs c’est le sens d’une élection locale qui laisse aux populations la liberté de délibérer sur leur choix, leur destin et leur homme ».