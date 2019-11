Irak: le Premier ministre annonce qu'il va présenter sa démission au Parlement

Explosion de joie place Tahrir à Bagdad, épicentre depuis deux mois d'une contestation qui réclame la refonte du système et le renouvellement d'une classe politique jugée corrompue et incompétente.



Dans un communiqué, les services du Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi ont annoncé ce vendredi que ce dernier allait présenter sa démission au Parlement. Une réponse directe, est-il précisé, à l'appel lancé quelques heures auparavant par le grand ayatollah Ali Sistani.



« En réponse à cet appel et afin de faciliter (le changement) aussi vite que possible, je soumettrai au Parlement une demande de démission de la direction de l'actuel gouvernement », écrit le Premier ministre démissionnaire.



Lors de son sermon du vendredi, le plus haut représentant du clergé chiite s'était adressé directement au Parlement, lui demandant d'agir dans l'intérêt de l'Irak, et ce en reconsidérant son soutien au gouvernement.



Ce sont en effet les députés qui ont désigné le Premier ministre et ses collaborateurs il y a plus d'un an. Or, Adel Abdel Mahdi refusait jusqu'ici de démissionner malgré la demande pressante de la rue. Il a organisé une répression militaire plus violente encore ces derniers jours.