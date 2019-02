Iran: le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif annonce sa démission

Contre vents et marées, Mohammad Javad Zarif a défendu cet accord et le maintien des relations avec les pays européens. Cependant, le gouvernement iranien et Mohammad Javad Zarif ont annoncé que les récentes mesures européennes pour créer un canal financier étaient décevantes.

L'agence officielle iranienne Irna a confirmé cette information en citant un adjoint du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La démission de Mohammad Javad Zarif qui a été annoncée par le biais de son compte Instagram très tard dans la soirée est un véritable choc.L'artisan de l'accord nucléaire a été très critiqué ces derniers mois pour l'absence de retombées économiques pour l'Iran après la sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire et le retour des sanctions américaines.Défenseur d'un rapprochement de l'Iran avec l'OccidentCes dernières semaines, il a également tenté de convaincre le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, une haute instance d'arbitrage politique, pour que l'Iran adhère à une série d'accords internationaux contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Toutefois malgré plusieurs réunions, cette instance n'a visiblement pas été convaincue par M. Zarif. Cette démission du chef de la diplomatie iranienne, qui intervient le jour même de la visite surprise du président syrien Bachar al-Assad à Téhéran , est un véritable choc dans le pays.