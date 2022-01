Iran: tensions aux frontières orientales avec le Pakistan et l'Afghanistan

Selon les autorités, des affrontements entre les forces des Gardiens de la révolution et des « bandits armés », ont eu lieu dans la province du Sistan-Baloutchistan, située à la frontière avec le Pakistan. Six membres de ce groupe de « bandits » et trois combattants locaux des Garidens ont été tués.

RFI

