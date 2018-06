Isamila Sarr pense que les "Lions" peuvent «atteindre au moins les demi-finales»

Le Sénégalais Ismaila Sarr, l’un des plus jeunes joueurs de ce Mondial déborde de confiance à quelques jours de la Coupe du monde . Selon le sociétaire du Stade Rennais, le Sénégal peut atteindre les demi-finales de la prestigieuse compétition.



« Je dirais que ce serait un honneur de défendre les couleurs de mon pays et aider mon équipe à atteindre au moins les demi-finales ou pourquoi pas la finale ? », dit-il dans les colonnes de l’Observateur, avant de poursuivre : «Nous y allons avec l’ambitions d’aller le plus loin possible, car honnêtement, je crois en nos chances de réussir un très bon tournoi, parce que nous avons absolument rien à envier aux autres équipes qui seront présentes en Russie »



Et sur la question de la précocité de l’équipe du Sénégal qui fait partie des équipes les plus jeunes de la compétition, l’ancien de Metz indique que cela n’est pas un handicap. « C’est vrai que nous avons une équipe très jeunes, mais il y a aussi des joueurs d’expérience dans le groupe. Et puis, qu’on soit jeune ou non, une fois sur le terrain, ce n’est pas l’âge qui compte, mais les performances ».