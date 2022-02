Ismaila Sarr sur sa victoire à la CAN : « J'ai pleuré des larmes de bonheur »

Dans une interview accordée à son club, Ismaïla Sarr est revenu sur la CAN 2021 remportée par le Sénégal.

« C'est ma troisième Coupe d'Afrique. Lors du premier, nous avons été éliminés par le Cameroun et je me souviens avoir pleuré parce que ça faisait tellement mal. Le deuxième, nous avons été éliminés en finale contre l'Algérie et encore une fois, je me souviens à quel point ça faisait mal, et j'ai encore pleuré. Mais cette fois en finale, je dois dire que j'ai pleuré de bonheur, car nous avons finalement gagné », a-t-il confié.



Blessure au genou

La route vers la finale a été longue pour le Sénégal, et encore plus longue pour Sarr. L'attaquant des « Lions » a subi une blessure cruelle lors de la victoire 4-1 de novembre contre Manchester United , après avoir marqué en première mi-temps. Son rêve de la CAN semblait terminé, mais il a rejoint ses compatriotes après des tests de condition physique dans la seconde moitié de la compétition.

« Je pensais que c'était juste un coup, mais quand j'ai essayé de marcher, j'ai senti que c'était douloureux. Je suis resté dans le vestiaire ce jour-là et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Finalement, j'ai découvert que c'était une grave blessure et j'ai commencé à travailler tout de suite pour pouvoir revenir jouer pour le club », a-t-il déclaré.



« Quand j'ai réalisé que j'étais sur la bonne voie, j'ai décidé d'aller à la CAN avec l'idée de gagner. J'ai essayé d'être concentré et de me concentrer, de pouvoir récupérer le plus vite possible, et je l'ai fait », a ajouté l’attaquant de Watford.



Double confrontation en barrages du Mondial 2022 contre l’Egypte

L'ancien pensionnaire de Génération Foot a également évoqué la double confrontation en barrages pour la Coupe du monde au Qatar.

« Ce match de mars sera très important, parce qu’on a besoin d’aller au Qatar. On va tout faire pour aller au Qatar. On a gagné la CAN et on ne peut pas manquer la Coupe du monde Qatar. Il faut qu’on y soit », a indiqué Ismaïla Sarr.