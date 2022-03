Israël: au moins trois personnes tuées lors d'une attaque au couteau dans le sud du pays

Au moins quatre personnes ont été tuées en Israël ce mardi 22 mars lors d'une attaque au couteau perpétrée à Beer Sheva, principale ville du désert du Néguev, dans le sud du pays, ont indiqué les secouristes israéliens dans un bilan rendu public en fin de journée.



D'après les éléments disponibles, un homme est arrivé dans une zone commerciale de la ville et a attaqué plusieurs civils. La police israélienne a confirmé les faits dans un communiqué, ajoutant suspecter un acte «terroriste».



Toujours selon la police, le suspect a poignardé une femme qui se trouvait à une station d'essence, puis a renversé avec sa voiture un cycliste avant de continuer sa course vers un centre commercial situé à proximité.



Une fois sur place, il est descendu de son véhicule pour poignarder un une autre femme et un homme.



L'ASSAILLANT «NEUTRALISÉ»

D'autres civils présents sur place ont ouvert le feu en direction de l'assaillant et l'ont «neutralisé», a ajouté la police israélienne sans préciser si l'homme était toujours en vie.



De leur côté, les secouristes de la Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont fait état d'au moins un mort dans un premier temps, avant de relever le bilan à trois morts, a indiqué le porte-parole de l'organisation, Zaki Heller.